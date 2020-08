video Cor 12:05 Mare inquinato, patto per salvare San Giovanni



Condivisione d´intenti tra Legambiente e Amministrazione comunale di Alghero per risolvere definitivamente l´annoso problema degli scarichi alla foce del canalone di San Giovanni, sul lido algherese. «Sarà realizzata una vasca per rilanciare i liquami (abusivi) al depuratore», l´annuncio è di Roberto Barbieri. L´intervista con l´assessore all'Ambiente di Alghero, Andrea Montis Goletta Verde conferma il bollino rosso ad Alghero

Condivisione d´intenti tra Legambiente e Amministrazione comunale di Alghero per risolvere definitivamente l´annoso problema degli scarichi alla foce del canalone di San Giovanni, sul lido algherese. «Sarà realizzata una vasca per rilanciare i liquami (abusivi) al depuratore», l´annuncio è di Roberto Barbieri. L´intervista con l´assessore all'Ambiente di Alghero, Andrea Montis Goletta Verde conferma il bollino rosso ad Alghero