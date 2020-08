Red 20:01 «Alghero senza guida e senza idee» «Dopo oltre un anno di lavori fermi, l’Amministrazione si ricorda della piscina coperta. Dopo essere stata ripetutamente sorda agli allarmi che venivano dai cittadini e dall’Opposizione si risveglia dal lungo sonno», dichiarano i consiglieri comunali del Centrosinistra cittadino







«Nel mentre, si ricordino i nostri sardo-leghisti in salsa catalana (qualcuno di loro per cortesia avvisi anche il bell'addormentato di Porta Terra...) che l’impresa della piscina coperta è la stessa che, a seguito di una gara fatta dall’Amministrazione Conoci, si è aggiudicata i lavori della della scuola media di Via Tarragona e soprattutto che la piscina scoperta (i cui lavori nulla c’entrano con quelli della coperta) è in totale stato di abbandono e che i lavori di sistemazione della stessa non sono mai iniziati», concludono gli esponenti d'Opposizione. Commenti ALGHERO - «Dopo oltre un anno di lavori fermi, l’Amministrazione si ricorda della piscina coperta. Dopo essere stata ripetutamente sorda agli allarmi che venivano dai cittadini e dall’Opposizione si risveglia dal lungo sonno». I consiglieri comunali del Centrosinistra algherese commentano la risoluzione del contratto con la ditta che stava lavorando alla costruzione della piscina coperta [LEGGI] «Ricorderete come ancora a giugno, quando i consiglieri Esposito e Sartore, a nome di tutto il Centrosinistra, segnalarono la situazione della piscina [LEGGI] , dal Centrodestra arrivarono risposte irridenti, da parte di una Maggioranza di chi dava le colpe al Covid (scrivendo stupidaggini tipo “non si può impastare il cemento in smart working”...) e dimostrava per l’ennesima volta il proprio distacco dalla realtà. Bene ha fatto l’assessore Peru a prendere finalmente l’iniziativa, ma è evidente che non si può lasciare ancora per molto una città senza guida e senza idee», proseguono gli esponenti di Futuro Comune, X Alghero, Sinistra in Comune e Partito democratico.«Nel mentre, si ricordino i nostri sardo-leghisti in salsa catalana (qualcuno di loro per cortesia avvisi anche il bell'addormentato di Porta Terra...) che l’impresa della piscina coperta è la stessa che, a seguito di una gara fatta dall’Amministrazione Conoci, si è aggiudicata i lavori della della scuola media di Via Tarragona e soprattutto che la piscina scoperta (i cui lavori nulla c’entrano con quelli della coperta) è in totale stato di abbandono e che i lavori di sistemazione della stessa non sono mai iniziati», concludono gli esponenti d'Opposizione.