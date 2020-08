Marco Di Gangi 18:36 L'opinione di Marco Di Gangi Buon lavoro presidente



Faccio le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Marco Montalto, nuovo presidente del Consorzio turistico Riviera del corallo. I migliori auguri anche al Direttivo del Consorzio. Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento alla presidente uscente Elisa Fonnesu, e al Direttivo che l'ha affiancata, per il lavoro svolto. Negli ultimi anni, il comparto turistico locale ha vissuto profondi cambiamenti che hanno determinato, a partire dal 2015, una forte flessione dei flussi e hanno imposto l’esigenza di ripensare la “Destinazione Alghero” e le sue strategie di sviluppo.



La pandemia ha purtroppo inferto un duro colpo al turismo in un momento in cui tutti si aspettavano un ritorno ai numeri pre-crisi. La collaborazione strutturata e fondata sulla condivisione degli obiettivi iniziata con la nuova Amministrazione comunale, anche in seno al Tavolo permanente per il turismo, certamente aiuterà a superare anche questo momento, fino ad arrivare al rilancio della città di Alghero e del suo territorio. Con la sua nuova guida, in uno scenario decisamente più complesso, il Consorzio “Riviera del corallo” é chiamato a svolgere un ruolo da protagonista e, insieme agli altri principali attori, dovrà cooperare con l’Amministrazione comunale per mettere a punto precise strategie e portare la Destinazione Alghero verso nuovi e più ambiziosi traguardi.



I prossimi mesi e i prossimi anni saranno determinanti e le parole d’ordine dovranno necessariamente essere collaborazione, condivisione e rilancio. L’economia locale trova nel turismo uno dei driver più importanti e proprio per questo ciascuno degli attori dovrà fare la propria parte, sia in termini di scelte, sia in termini di risorse economiche adeguate da investire. L’Amministrazione comunale c’è ed è pronta a proseguire con il nuovo management del Riviera del corallo il percorso iniziato lo scorso anno e già nei prossimi giorni ci sarà un primo incontro per programmare, insieme a tutti i partecipanti al Tavolo permanente per il turismo, le azioni da sviluppare guardando al 2021.



