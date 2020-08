A.B. 9:09 Wheelchair tennis: Sardinia open torna nel 2021 Il Covid stoppa l´attività 2020, ma il torneo più importante d´Italia tornerà sui campi del Tc Alghero l´anno prossimo. Inoltre, l´associazione Sardinia Open organizzerà un altro grande evento in Sardegna: le qualificazioni della World team cup´21 ad Olbia







«D'accordo con l'Itf abbiamo deciso di annullare la manifestazione. E' stata una decisione presa ovviamente a malincuore, ma che va nella direzione giusta: noi siamo per l'inclusione, per lo sport, per il divertimento... e non puoi fare il Sardinia Open con le mascherine, la paura e, soprattutto, il distanziamento sociale», dichiara il patron Alberto Corradi.



Un Corradi che, con il suo staff è già pronto a raddoppiare per il 2021. «Si – spiega – l'anno prossimo, non solo, a settembre, tornerà il Sardinia Open. Ma, a marzo, poteremo le qualificazioni della World team cup al Geovillage di Olbia. Qualche anno fa, abbiamo portato i Mondiali ad Alghero e l'Itf ha deciso che la Sardegna merita ancora di colorarsi d'iride. E noi, siamo pronti».



