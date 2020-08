Red 12:21 «Pazienti psichiatrici torneranno nel Sassarese» Rientreranno presto a casa i dodici pazienti psichiatrici trasferiti, su decisione dell’Ats Sardegna, da Sassari in Ogliastra, per consentire la ristrutturazione dei locali del complesso di Rizzeddu, dove erano ospitati







SASSARI - Rientreranno presto a casa i dodici pazienti psichiatrici trasferiti, su decisione dell'Ats Sardegna, da Sassari in Ogliastra, per consentire la ristrutturazione dei locali del complesso di Rizzeddu, dove erano ospitati. Lo ha assicurato l'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu ai rappresentanti sindacali durante l'incontro con i capigruppo del Consiglio convocato dal presidente dell'Assemblea sarda Michele Pais.«Ho già dato incarico al responsabile d'Area di individuare una struttura idonea – ha dichiarato Nieddu – è nostra volontà eliminare al più presto la situazione di disagio che si è creata per i pazienti, per i loro congiunti e per gli operatori sanitari». Parole accolte con soddisfazione da tutti i capigruppo di Maggioranza ed Opposizione presenti all'incontro. Alla riunione hanno preso parte i consiglieri eletti nella Circoscrizione di Sassari.I pazienti potrebbero ritornare nel territorio di Sassari in tempi strettissimi. Una struttura è già stata individuata a Ploaghe: è dotata di locali idonei per ospitare al meglio i malati ed ampi spazi per le attività ricreative. Soddisfatti anche i sindacati, che hanno però chiesto all'assessore ed ai capigruppo un impegno concreto anche per un nuovo modello di assistenza territoriale: «L'assistenza ai pazienti con disagio mentale nel nostro territorio ha bisogno di un nuovo modello di riferimento. Sassari non ha strutture accreditate e sconta pesanti ritardi nell'organizzazione dei servizi. Senza un intervento in questa direzione non si garantisce la tutela dei pazienti e si mettono a rischio decine di posti di lavoro».Da tutte le forze politiche è arrivata piena disponibilità a trovare una soluzione immediata. «La politica di fronte a situazioni così delicate dimostra di saper lavorare unita – ha detto Pais al termine dell'incontro – da subito, vista l'urgenza, ho accolto la richiesta di incontro presentata dai sindacati nonostante la concomitanza della seduta consiliare. Devo dare atto all'assessore Nieddu di aver subito accolto le nostre sollecitazioni per riportare nel più breve tempo possibile i pazienti a Sassari».Nella foto: l'assessore regionale Mario Nieddu