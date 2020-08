Red 22:23 Alguer al carrer: musica classica nel centro storico Venerdì 14 agosto e l´11 settembre esordirà in città il format ideato dal giornalista ed operatore culturale Stefano Idili, definito insieme all’organizzatore Ivan Perella per l’associazione Orion e realizzato con il sostegno della Fondazione Alghero e dell´Assessorato comunale al Turismo, con il patrocinio del Parco di Porto Conte







Non una qualunque però. Un luogo che emana storia e bellezza da tutti i pori, ovvero il palazzo che ha ospitato il convento dei Mercedari, tra Piazza Porta Terra e Via Roma. Uno spazio al primo piano, divenuto appartamento, che vede ancora presenti degli affreschi di strabiliante bellezza e valenza storica. In questa splendida location, ed in particolare dai balconi di essa, si esibiranno Mauro Uselli flauto e Maurizio Azara alla chitarra, nel progetto “Vent de Ponent”, che prevede musiche di Bach, Mozart, Beethoven e Chopin.



Mentre per l’altro appuntamento, ci sarà la pianista Maggie S.Lorelli, laureata brillantemente in Pianoforte al Conservatorio “G.Verdi” di Torino ed in Didattica della Musica al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, ha svolto parallelamente studi di composizione e di musica elettronica. Oltre a suonare, scrive anche di musica e lo fa per importanti media del settore. Lorelli proporrà un Preludio e Fuga di Bach, a seguire un brano di Bach trascritto da Liszt, Chopin e poi brani più contemporanei come Satie, Nyman, Khachaturian. Insomma, un esordio di gran classe per Alguer al carrer, che nel prossimo futuro troverà anche altre forme di realizzazione sempre finalizzate a proporre una moderna, alternativa e piacevole “animazione urbana” utile a rendere Alghero sempre più attraente e accattivante.



