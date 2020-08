Red 10:22 CoronaVirus: incontro a Tortolì Si è tenuto nei giorni scorsi, un primo incontro in Municipio, tra gli amministratori e gli operatori economici. Oggetto della convocazione, le “Misure di contrasto al diffondersi del CoronaVirus”. Oggi, è prevista una riunione sul tema anche con le associazioni di categoria







Nell'incontro con gli operatori, l'Amministrazione comunale ha chiesto un ulteriore sforzo di collaborazione ai titolari degli esercizi commerciali. Non è questo il momento di abbassare la guardia, poiché il virus è ancora potenzialmente in circolo, come mostrano i dati della Protezione civile riguardanti la Sardegna e tutta Italia. Si vuole evitare di correre il rischio di adottare misure drastiche, come sta avvenendo in altri Comuni della Sardegna. Perciò, è necessario rispettare le misure di sicurezza nei locali e nei luoghi aperti al pubblico: uso della mascherina, distanza minima di sicurezza di almeno un metro, disinfezione delle mani e divieto di assembramento. Quattro semplici regole base con le quali è possibile contrastare la diffusione del virus.



Vista l'importanza di questa settimana, e di questo mese, per una boccata d'ossigeno all'economia locale, è stato sottolineato come la priorità sia garantire la salute pubblica e di conseguenza anche la salvaguardia della stagione. Pertanto, si chiede la collaborazione di tutti ad osservare rigorosamente queste semplici regole per scongiurare la diffusione dei contagi. Sono aumentati in questa settimana i controlli da parte delle Forze dell'ordine per il rispetto delle misure di sicurezza. Verrà distribuito negli esercizi commerciali ulteriore materiale utile per il rispetto delle disposizioni anche in collaborazione con le associazioni di categoria e dei singoli operatori. Inoltre, è cominciata nei giorni scorsi attività di sensibilizzazione anche nei litorali comunali con la distribuzione di volantini con le corrette regole di comportamento per vivere la spiaggia in sicurezza.