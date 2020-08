Cor 19:55 Discoteche chiuse in tutta Italia Da lunedì chiuse discoteche e sale da ballo in Sardegna e in tutta Italia. La firma è del Ministro della Salute. Troppi assembramenti e misure disattese nelle ultime settimane. La decisione del governo avrà effetto almeno fino al 7 settembre



Commenti CAGLIARI - «Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico. Obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento». Le disposizioni del governo non prevedono deroghe regionali, troppe, infatti, le misure disattese in molte località turistiche, Sardegna compresa. La decisione del governo avrà effetto almeno fino al 7 settembre, ed è arrivata al termine della videoconferenza a cui hanno preso parte i ministri di Sanità, Regioni e Sviluppo economico, Roberto Speranza, Francesco Boccia e Stefano Patuanelli e i governatori regionali, dopo l'aumento di contagi registrati nel Paese.