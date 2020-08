Cor 20:03 Sfonda il muro poi scappa, tragedia sfiorata L´uomo alla guida, probabilmente sotto l´effetto di alcoolici, ha ingranato la retromarcia e dopo aver centrato il muro di un privata abitazione di Alghero si è dato alla fuga. E´ ricercato dalle forze dell´ordine. L´incidente alle 4 di mattina



ALGHERO - E' un Ferragosto che rischia di passare alla memoria di amministratori e cittadini per le innumerevoli lamentele e segnalazioni d'inciviltà, quello appena trascorso in Riviera del corallo. Decine le denunce di comportamenti illeciti, con un malcostume ormai dilagante per le nuove generazioni sempre più sregolate.



Poteva finire in tragedia l'incidete avvenuto intorno alle 4 della mattina all'angolo tra le vie Manzoni e Gramsci. Un giovane, con tutta probabilità ubriaco alla guida di un'auto non ancora individuata dalle forze dell'ordine, è andato a sbattere violentemente al muro di un'abitazione privata.



Il guidatore, spaventato per la sfiorata tragedia, dato che molti ragazzi stavano sostando nelle dirette vicinanze, non si è fermato e ha continuato non curante del pericolo la sua folle corsa per timore di essere identificato. Ha ingranato la retromarcia e dopo aver centrato il muro si è dato alla fuga. Immediata la denuncia alle forze dell'ordine da parte di alcuni residenti attoniti per l'accaduto. In corso le indagini per risalire all'autore dell'incidente.



Nella foto: il luogo dell'incidente ad Alghero