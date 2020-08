Red 14:40 Riparte l’attività del Centro Screening ad Alghero e Ozieri Tutte le utenti di età compresa tra i cinquanta ed i sessantanove anni che avevano fissato l´esame mammografico di screening a marzo e ad aprile e che non sono state ancora ricontattate, possono chiamare la Segreteria Screening per concordare un nuovo appuntamento al numero verde 800/663355, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13



Commenti ALGHERO - Sono riprese le attività di screening mammografico ad Alghero e ad Ozieri. Ad annunciarlo è il Centro Screening dell'Assl Sassari. Tutte le utenti di età compresa tra i cinquanta ed i sessantanove anni che avevano fissato l'esame mammografico di screening a marzo e ad aprile e che non sono state ancora ricontattate, possono chiamare la Segreteria Screening per concordare un nuovo appuntamento al numero verde 800/663355, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.