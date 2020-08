Red 23:11 Motocross rubate ritrovate dai Carabinieri Prosegue la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, che ogni giorno vede impiegati i militari in un controllo del territorio per garantire senso di sicurezza e rispetto della legalità



TALANA - I Carabinieri della Stazione di Talana, durante un servizio di perlustrazione predisposto per il ritrovamento di refurtiva, in località Spifenie, sono riusciti a individuare in mezzo alla macchia mediterranea due motocross sottratte il 10 agosto, con diversi pezzi meccanici mancanti. Una volta ricevuta la denuncia di furto, sono state attivate immediatamente tutte le attività di indagine previste e diramate le ricerche della refurtiva che è stata individuata dai militari della locale Stazione.



I militari hanno svolto nell’immediato le attività di sopralluogo e di rilevamento di tracce e indizi utili tecnici per scoprire i responsabili del furto. Successivamente agli atti previsti, i Carabinieri, in accordo con l’Autorità giudiziaria, hanno restituito i beni recuperati al legittimo proprietario.