JazzAlguer: serata all´insegna del pianoforte

ALGHERO - Serata all'insegna del pianoforte, domani, lunedì 24 agosto, ad Alghero, per la terza edizione della rassegna "JazzAlguer", organizzata dall'associazione culturale Bayou club-events, con la direzione artistica di Paolo Fresu: protagonista il duo pianistico formato da Raimondo Dore e Sandra Stojanović, al debutto, alle 21.30, sul palco allestito nel consueto spazio de Lo Quarter. Il musicista algherese e la pianista serba suoneranno e improvviseranno mettendo insieme il grande patrimonio classico, romantico e moderno, mescolando e fondendo lettura e composizione, pagine di musica di Brahms, Ciaikovski, Dvoràk, Bach, Kurtág e dello stesso Dore.Nata a Belgrado in una famiglia di musicisti, Stojanović ha iniziato a suonare a cinque anni. Dopo essersi diplomata a Novi Sad con Arbo Vadma, si è perfeziona a San Pietroburgo con Grigory Sokolov, e laureata a Trento con Giancarlo Guardino. Solista e camerista, si esibisce in tutta Europa, America e Asia, e ha all'attivo registrazioni con emittenti radiofoniche e televisive, oltre a tenere masterclass e presiedere concorsi pianistici internazionali.Classe 1966, Dore ha intrapreso da piccolo i suoi studi musicali con il clarinetto sotto la guida del padre Giovanni, maestro e polistrumentista della Banda Dalerci di Alghero. Grazie al repertorio bandistico si è avvicinato al suono di New Orleans ed è passato al sax contralto, concentrandosi sullo studio di Charlie Parker e dei boppers. Affiancando allo studio del jazz quello del pianoforte e della musica classica al conservatorio di Sassari, ha iniziato a sviluppare il suo eclettico polistrumentismo e a confrontarsi con molti stili sia al sax, sia al pianoforte. Raimondo Dore tiene costantemente concerti come solista e in ensemble con brani di sua composizione. Nel campo della classica ha collaborato con Gisella Frontero, mentre sul versante del jazz conta esperienze con l'Orchestra Jazz della Sardegna, Marcello Peghin, Sandro Satta, Antonello Salis, Riccardo Lay, Fabrizio Sferra, Tony Scott e Marc Harris, tra gli altri. Con il contrabbassista Salvatore Maltana e Massimo Russino alla batteria ha costituito un trio con cui ha registrato l'album "Trama".Prossimo appuntamento con JazzAlguer domenica 30 agosto: di scena il trio Timepiece di Mariano Tedde (pianoforte), Nicola Muresu (contrabbasso) e Massimo Russino (batteria), con la partecipazione del sassofonista Emanuele Cisi. Biglietti a 10euro, in vendita da Cyrano Libri vino e svago, in Via Vittorio Emanuele 11, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 19 alle 20.30; sabato, botteghino aperto dalle 20.30 a Lo Quarter. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web ticket@jazzalguer.it, o telefonare ai numeri 328/8399504 o 339/1161674. La terza edizione di JazzAlguer ha il contributo e la collaborazione della Camera di commercio di Sassari (nell'ambito del bando "Salude&Trigu"), della Fondazione Alghero, del Comune di Alghero e della Sogeaal-Aeroporto di Alghero, Consorzio turistico Riviera del corallo, Domos-Associazione club di prodotto e Co-House Sardinia.