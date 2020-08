Red 21:06 Scontro auto-moto: due feriti al Pronto soccorso Attorno alle 20 di oggi, un incidente si è registrato all´incrocio della strada che porta verso la spiaggia Le Bombarde, la Strada statale 127 bis. Un´autovettura ed uno scooter sono entrati in collisione, pare per una probabile mancata precedenza



ALGHERO – Attorno alle 20 di oggi (domenica), un incidente si è registrato all'incrocio della strada che porta verso la spiaggia Le Bombarde, la Strada statale 127 bis. Un'autovettura ed uno scooter sono entrati in collisione, pare per una probabile mancata precedenza.



Due i feriti lievi curati sul posto dal personale medico del 118 e poi accompagnati al Pronto soccorso dell'Ospedale civile di Alghero a bordo di due ambulanze. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, che hanno effettuato i rilievi del caso, fatto decongestionare il traffico veicolare e bonificato la zona.