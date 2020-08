Cor 10:35 Movida virale: Anche il Sottovento chiude La movida gallurese rimane l'osservata speciale. Dopo la chiusura con polemiche del Billionaire, anche il più longevo club di Porto Cervo alza bandiera bianca e annuncia la chiusura anticipata della stagione a causa di un caso Covid nello staff



PORTO CERVO - «Appresa la notizia di un caso di positività al Covid all’interno del nostro staff, sentiamo il dovere di interrompere anticipatamente l’attività, convinti che la salute vada anteposta sempre e comunque all’interesse economico. Abbiamo fatto tutte quello che era nelle nostre possibilità per rispettare la legge, convertendo in ristorante il club più longevo di Porto Cervo e picchettandovi le spalle ogni sera per farvi indossare le mascherine (col rischio di diventare quasi noiosi)».



E' l'annuncio dei titolari dell'esclusivo club Sottovento di Porto Cervo, che a causa dell'ondata Covid che mina la movida gallurese ha deciso di chiudere anzitempo la stagione estiva. «Ci dispiace lasciarvi con anticipo - è il saluto ai numerosi clienti e frequentatori del club - siamo storicamente stati sempre i primi ad aprire e gli ultimi a chiudere, anche per garantire a questa meravigliosa terra un prodotto di qualità dedicato non solo ai vacanzieri del ferragosto. Non ci sono le condizioni per andare avanti garantendo la salute di tutti; la vostra e quella dei ragazzi che da anni collaborano con noi, seguendoci in ogni avventura».



«E’ stata un’estate difficile durante la quale rincorrere i continui cambiamenti delle regole è costato sacrifici spesso difficili da percepire dall’esterno. Crediamo di aver fatto il massimo anche a dispetto di chi, sul territorio, ha preferito continuare a raccogliere invece che pensare a seminare. Siamo contenti di quello che abbiamo creato, della felicità che abbiamo letto sui vostri volti, nonostante il poco tempo per impiantare il nostro nuovo seme, nonostante qualche diffidenza iniziale, nonostante...nonostante tutto».