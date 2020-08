Cor 12:01 Flavio Briatore ricoverato per Covid Secondo quanto trapela dall´Espresso, le sue condizioni sarebbero serie. Negli scorsi giorni si era reso protagonista di una polemica molto dura contro il governo e il sindaco di Arzachena



PORTO CERVO - Flavio Briatore è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid. E' quanto rivela l'Espresso: l'imprenditore sarebbe arrivato nella struttura milanese già da lunedì. Al momento non si troverebbe in terapia intensiva ma le sue condizioni sono definite «serie».Proprio nei giorni scorsi Flavio Briatore si era reso protagonista di una polemica molto dura contro il governo e il sindaco di Arzachena, arrivando a chiudere il Billionaire per protesta contro l'ordinanza di Ragnedda sullo stop alla munica dalla mezzanotte.Situazione che nelle ultime ore è definitivamente trascesa. Proprio il locale di Porto Cervo di Briatore, infatti, si è rivelato essere un focolaio attivo del contagio connumerose persone dello staff risultate positive al virus dopo essere state sottoposte al tampone.