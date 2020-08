A.B. 17:05 Basket femminile: la Dinamo debutterà contro Battipaglia La LegaBasket femminile ha comunicato il calendario della regular season A1 2020/21: le biancoblu, partite ieri mattina per il ritiro al Geovillage di Olbia, esordiranno al PalaSerradimigni, sabato 3 ottobre, contro le campane







La LegaBasket femminile ha reso noto il calendario della regular season 2020/21 della massima serie, dopo aver confermato il protocollo disposto dalla Fip in merito alla ripresa dell’attività sportiva. Nella prima giornata, per la compagine sassarese è previsto il debutto in casa contro Battipaglia, sabato 3 ottobre, alle 20.30. Poi, Cinzia Arioli e compagne affronterano una doppia trasferta della stagione con destinazione Padova, contro San Martino, mercoledì 7 (20.30) e Ragusa, contro la Virtus Eirene, domenica 11, alle 18. Le ragazze torneranno tra le mura casalinghe sabato 17, nella partita contro FuturVirtus Bologna: palla a due alle 20.30; nella quinta giornata, sfida in trasferta con il Geas, a Sesto San Giovanni, domenica 25, alle 18. Sabato 31, a calcare il parquet del Palazzetto di Sassari sarà Campobasso, nel match contro La Molisana, palla a due alle 20.30.



Appuntamento in Toscana, contro Le Mura Lucca, domenica 8 novembre, alle 18; prima sfida nella femminile con la Reyer Venezia, sabato 21, al PalaSerradimigni (20.30). Sabato 28, trasferta a Lecco contro Limonta Costa Masnaga, con palla a due alle 21. Il mese di dicembre delle ragazze di coach Restivo si aprirà con un doppio impegno casalingo: sabato 5 il match contro Empoli e il 12 contro Broni. Penultima giornata di andata con la trasferta a Vigarano, domenica 20 (palla a due alle 18), e ultima sfida del 2020, per la 13esima e ultima giornata di andata in casa contro la plurititolata Schio. Il girone di ritorno partirà il 3 gennaio 2021 e finirà l’11 aprile.



Nella foto: coach Antonello Restivo Commenti SASSARI - Ieri mattina (venerdì), la Dinamo Sassari femminile è partita per il ritiro: sarà il Geovillage Sport&Wellness resort di Olbia la sede della preparazione delle biancoblu che, sotto le direttive di coach Antonello Restivo e del preparatore fisico Pietro Sanna, lavoreranno in vista della prima storica stagione in serie A1.