Cor 11:31 Porto Rotondo: 62enne folgorato in villa Tragedia nella serata di lunedì in una villa della Costa Smeralda a Porto Rotondo. Secondo le prime indiscrezioni un operaio sarebbe rimasto folgorato mentre aggiustava una autoclave



PORTO ROTONDO - Tragedia in Costa Smeralda nella tarda serata di lunedì. La vittima è un operaio 62enne di Olbia. Secondo le prime indiscrezioni l'uomo sarebbe rimasto folgorato all'interno di un locale impianti di una villa privata di Porto Rotondo. L'operaio era intento ad aggiustare un impianto autoclave quando un ritorno di energia elettrica lo avrebbe investito senza lasciargli scampo. I familiari, allarmati quando non lo hanno visto rientrare a casa, hanno dato l'allarme e il manutentore è stato trovato morto all'interno dell'edificio. Indagini ad opera della compagnia locale dei carabinieri.