Tamponi negativi: la Dinamo pronta per la Virtus

Commenti SASSARI - A seguito dei tamponi eseguiti martedì e ripetuti oggi (giovedì), dopo il caso di sospetta positività al Covid-19 riscontrata nei giorni scorsi [LEGGI] , il Banco di Sardegna Dinamo Sassari ha reso noto «che l’esito degli esami è risultato negativo per tutti i componenti del Gruppo Squadra». I biancoblu hanno raggiunto il Geovillage di Olbia, per disputare, alle 21, i romani, nella gara di debutto del girone D di Supercoppa italiana.