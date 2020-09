Red 20:12 Test d’ingresso: in 691 per Medicina e Odontoiatria Oggi, gli spazi di Promocamera, a Predda Niedda, hanno ospitato 691 candidati al test di ammissione a numero programmato nazionale ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli studi di Sassari







Tutti i partecipanti hanno dovuto autocertificare le buone condizioni di salute. I posti disponibili quest'anno sono 142 in Medicina e trenta in Odontoiatria. Il test era costituito da sessanta quesiti di cultura generale e logica, biologia, chimica, fisica e matematica, con cinque opzioni di risposta. La prova è durata 100'. Giovedì 17 settembre, verranno pubblicati i punteggi ottenuti dal singolo candidato nell'area riservata del sito internet UniversItaly. Martedì 29, nella stessa area, sarà pubblicata la graduatoria nazionale di merito.



Ha avuto luogo martedì il test di Veterinaria, mentre la prossima prova di ammissione a carattere nazionale si svolgerà martedì 8, sempre a Promocamera. Si tratta del test d’ingresso per le Professione sanitarie. Questi i posti disponibili: Infermieristica 200, Ostetricia diciotto, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia trentatre, Tecniche di laboratorio biomedico trentacinque. Gli iscritti alla prova di ammissione sono stati convocati a orari scaglionati a partire dalle 8.30. Lo stesso giorno, si svolgerà in modalità telematica il test d’ingresso per Scienze dell’architettura e del progetto. I posti disponibili per i due curricula “Architettura” e “Design” sono settanta. Commenti SASSARI – Oggi (giovedì), gli spazi di Promocamera, a Predda Niedda, hanno ospitato 691 candidati al test di ammissione a numero programmato nazionale ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli studi di Sassari (erano 735 le domande pervenute). Candidati obbligatoriamente in mascherina, ai quali è stata misurata la temperatura in ingresso, sono stati convocati a intervalli regolari per evitare assembramenti in prossimità della zona di svolgimento del test.Tutti i partecipanti hanno dovuto autocertificare le buone condizioni di salute. I posti disponibili quest'anno sono 142 in Medicina e trenta in Odontoiatria. Il test era costituito da sessanta quesiti di cultura generale e logica, biologia, chimica, fisica e matematica, con cinque opzioni di risposta. La prova è durata 100'. Giovedì 17 settembre, verranno pubblicati i punteggi ottenuti dal singolo candidato nell'area riservata del sito internet UniversItaly. Martedì 29, nella stessa area, sarà pubblicata la graduatoria nazionale di merito.Ha avuto luogo martedì il test di Veterinaria, mentre la prossima prova di ammissione a carattere nazionale si svolgerà martedì 8, sempre a Promocamera. Si tratta del test d’ingresso per le Professione sanitarie. Questi i posti disponibili: Infermieristica 200, Ostetricia diciotto, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia trentatre, Tecniche di laboratorio biomedico trentacinque. Gli iscritti alla prova di ammissione sono stati convocati a orari scaglionati a partire dalle 8.30. Lo stesso giorno, si svolgerà in modalità telematica il test d’ingresso per Scienze dell’architettura e del progetto. I posti disponibili per i due curricula “Architettura” e “Design” sono settanta.