Ponte Serra: scoppia la protesta

«L’Amministrazione ha la coscienza a posto e la consapevolezza e la responsabilità che il problema sarà risolto – rilanciano dagli uffici comunali di Porta Terra dichiarando che si arriverà - con celerità alla fase di gara d’appalto, anche questa nelle modalità più veloci previste dalla norma». Complessivamente, ci sarebbero 628mila euro a disposizione, «con risorse aggiuntive in sede di impiego dell’avanzo di amministrazione ai quali si sono aggiunti, recentemente, 230mila euro della Giunta regionale». I cittadini che vivono nella zona attendono la fine di questa ormai annosa telenovela. Commenti ALGHERO - «Mamuntanas non ci sta. Sindaco e assessori incapaci. Vergogna». Questo il testo dei manifestini che questa mattina (sabato), hanno accompagnato l'ennesima protesta che ha come obbiettivo tenere viva l'attenzione sulle condizioni del Ponte Serra, ad Alghero.I cittadini, per l'ennesima volta, punta il dito sulla mancanza di manutenzione prima e di riparazioni poi, per una strada che collega le periferie alla città. L'ennesima protesta chiama alle proprie responsabilità il sindaco Mario Conoci e l'assessore comunale alle Opere pubbliche Antonello Peru.«L’Amministrazione ha la coscienza a posto e la consapevolezza e la responsabilità che il problema sarà risolto – rilanciano dagli uffici comunali di Porta Terra dichiarando che si arriverà - con celerità alla fase di gara d’appalto, anche questa nelle modalità più veloci previste dalla norma». Complessivamente, ci sarebbero 628mila euro a disposizione, «con risorse aggiuntive in sede di impiego dell’avanzo di amministrazione ai quali si sono aggiunti, recentemente, 230mila euro della Giunta regionale». I cittadini che vivono nella zona attendono la fine di questa ormai annosa telenovela.