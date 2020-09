Red 21:02 Marijuana in casa: olbiese in manette Negli scorsi giorni, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Olbia ha arrestato un 26enne e denunciato in stato di libertà un 31enne, entrambi olbiesi, per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope



OLBIA - Negli scorsi giorni, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Olbia ha arrestato un 26enne e denunciato in stato di libertà un 31enne, entrambi olbiesi, per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Polizia ha proceduto al controllo del 26enne che, con una perquisizione nella propria abitazione, è stato trovato in possesso di circa 5chilogrammi di marijuana, quindici piantine pronte alla raccolta e diverse migliaia di semi dello stesso vegetale.



Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato nella propria residenza in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità giudiziaria di Tempio Pausania. Inoltre, è stato denunciato un 31enne, sorpreso con 40grammi di marijuana, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento.