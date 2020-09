Red 19:03 Servizi infanzia 0/3: inserimento nuovi accessi a Sassari Le misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 hanno imposto un´importante e precisa riorganizzazione dei Servizi educativi predisposti dal Comune per l’anno 2020/2021







Per la graduatoria “Grandi” (tra i dodici e i trentasei mesi), sono trentacinque posti nei nidi d'infanzia comunali e quarantaquattro nel nido d'infanzia di Via Satta e nella sezione sperimentale di Via Anglona (tra i diciotto e i trentasei mesi); venti i posti nella Sezione Primavera di Via Berlinguer (tra i ventiquattro e i trentasei mesi) e cento nei servizi privati convenzionati. L'Ufficio Servizi per la prima infanzia procederà a chiamare le famiglie in ordine di graduatoria per l'accettazione del servizio. Commenti SASSARI - Le misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 hanno imposto un'importante e precisa riorganizzazione dei Servizi educativi 0-3 predisposti dal Comune di Sassari per l’anno 2020/2021. Pertanto, i posti disponibili, ai quali si accederà secondo l'ordine delle graduatorie definitive, per i “Piccoli” (di età compresa tra i tre e i dodici mesi), sono settantatre nei nidi d'infanzia comunali e venticinque nei servizi privati convenzionati.Per la graduatoria “Grandi” (tra i dodici e i trentasei mesi), sono trentacinque posti nei nidi d'infanzia comunali e quarantaquattro nel nido d'infanzia di Via Satta e nella sezione sperimentale di Via Anglona (tra i diciotto e i trentasei mesi); venti i posti nella Sezione Primavera di Via Berlinguer (tra i ventiquattro e i trentasei mesi) e cento nei servizi privati convenzionati. L'Ufficio Servizi per la prima infanzia procederà a chiamare le famiglie in ordine di graduatoria per l'accettazione del servizio.