Aou: trasferito l´Ambulatorio per le stomie

SASSARI - L'ambulatorio per le stomie cambia sede e passa al piano terra. Prima, era situato al primo sottopiano dell'Ospedale Civile di Sassari dove, dopo la firma dei giorni scorsi per la consegna dei lavori del nuovo Day hospital oncologico, è previsto l'accantieramento della ditta incaricata delle opere. Questa situazione ha necessariamente richiesto l'individuazione di nuovi spazi. L'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari ha così individuata la nuova dislocazione nei locali dell'astanteria dell'ex Pronto soccorso, al piano terra del Santissima Annunziata.