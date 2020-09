Cor 9:00 «Sant Miquel, ricostruzione bizzarra» «La scelta di rinviare la conferenza stampa di presentazione del programma di San Michele deriva esclusivamente dal rispetto per il lutto che ha colpito il sindaco martedì». Lettura differente quella data da numerosi interlocutori di maggioranza e riportata con puntualità da Alguer.it







Nella foto: Andrea Delogu, presidente Fondazione Alghero Commenti ALGHERO - «Aldilà delle bizzarre ricostruzioni del vostro giornale pur apprezzandone la fervida creatività, preme sottolineare che la scelta di rinviare la conferenza stampa di presentazione del programma di San Michele deriva esclusivamente dal rispetto per il lutto che ha colpito il sindaco martedì. Ho per questo deciso, autonomamente, martedì, appena saputa la notizia di rinviare la presentazione alla prossima settimana, una volta stabilito col sindaco una nuova data. Spiace davvero che anche in un momento in cui il silenzio ed il rispetto per il dolore del nostro primo cittadino sarebbe segnale di buona educazione si utilizzino futili e casuali episodi per innescare polemiche inutili ed inopportune».Sono le parole del presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, in replica alla notizia pubblicata dacirca lo spostamento della conferenza per il Sant Miquel Festival [ LEGGI ]. Stante l'anomala situazione venutasi a creare in larghi settori della maggioranza di Centrodestra - a scanso di equivoci e tentativi vari di strumentalizzazioni in atto - ilieri ha partecipato regolarmente alla conferenza stampa sull'Alghero-Scala Piccada tenutasi a Porta Terra [ GUARDA ] e nell'annunciare l'annullamento di quella odierna, altro non ha riportato se non le indiscrezioni che ormai con sempre maggiore insistenza circolano tra consiglieri di maggioranza, giunta e ambienti interni agli uffici da loro presieduti.Nella foto: Andrea Delogu, presidente Fondazione Alghero