Forti temporali: allerta meteo nell´Isola

Per quanto riguarda il Comune di Alghero, «sono state attivate le operazioni di monitoraggio degli attraversamenti di alvei e canali e avviati, già da diversi giorni, gli interventi di pulizia delle caditoie della città, che hanno consentito di ultimare per tempo l'intervento nelle zone critiche del centro urbano, frequentemente oggetto di allagamenti dovuti a piogge intense». Commenti ALGHERO – Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso fino alle 23.59 di oggi (giovedì) un avviso di allerta per codice “Arancio” (criticità “Moderata”) per rischio idrogeologico e “Giallo” (criticità “Ordinaria”) per rischio idraulico e idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu e Gallura; codice “Rosso” (criticità “Elevata”) per rischio idrogeologico, Arancio (criticità Moderata) per rischio idrogeologico per temporali e Giallo (criticità Ordinaria) per rischio idraulico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Tirso. E ancora, codice Arancio (criticità Moderata) per rischio idrogeologico e Giallo (criticità Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sull'area di allerta Logudoro.L'allerta arriva sulla base dell'avviso di avverse condizioni meteorologiche emanato ieri, che annunciava «Dalla mattinata di giovedì e fino alla tarda mattinata di venerdì sono previsti temporali da isolati a diffusi sulla Sardegna. I cumulati previsti potranno raggiungere valori localmente molto elevati e si potranno registrare temporali forti da isolati a diffusi associati a possibili forti raffiche di vento. Il fenomeno interesserà maggiormente la fascia centrale della Sardegna».Per quanto riguarda il Comune di Alghero, «sono state attivate le operazioni di monitoraggio degli attraversamenti di alvei e canali e avviati, già da diversi giorni, gli interventi di pulizia delle caditoie della città, che hanno consentito di ultimare per tempo l'intervento nelle zone critiche del centro urbano, frequentemente oggetto di allagamenti dovuti a piogge intense».