Centro Democratico Alghero: coordina Angela Casu







ALGHERO - Il coordinatore cittadino di Alghero Alessandro Solinas ha lasciato l'incarico , ma senza informare i vertici del partito. «Fortunatamente sono venuto a conoscenza grazie ad una testata online locale. È singolare che l'organo di informazione, sia aggiornato, non solo, dell'atto del coordinatore cittadino, che però non è stato ancora ufficialmente formalizzato, ma anche del pensiero polemico dello stesso, mentre io che dovrei esserne direttamente interessato ne sono all'oscuro»: così il commissario regionale del Centro Democratico, Alessio Marotto.

«È evidente che il Solinas, in manifesta ansia da visibilità, preferisce confrontarsi con una testata online, anziché nelle sedi opportune e con le persone che, apprezzandone l'attività e il pensiero, gli hanno affidato un incarico fiduciario in un momento politico tanto delicato e in un centro urbano di grande importanza strategica per tutta la Regione, oltretutto raccontando fatti privi di fondamento o artatamente manipolati. Per questo motivo e in nome della trasparenza e del rispetto per i nostri tesserati, mi vedo costretto a rispondere al Solinas sui canali di confronto da lui scelti» rincara la dose Marotto.

«Dialogo e democrazia sono i pilastri fondanti del nostro partito, dimostrazione ne è il fatto che il Coordinamento Regionale da mandato ai coordinamenti provinciali e territoriali in assoluta libertà e indipendenza decisionale; così è stato fatto per il coordinamento di Alghero. L'oggetto del contendere, ad onor del vero, non è la libertà di pensiero, bensì la difformità di comunicazione e di intenti con il vicino coordinamento di Sassari che appena insediato ha cercato una collaborazione con Alghero proponendo temi comuni per attivare azioni di proselitismo e informazione per le rispettive cittadinanze. Questa ricerca di dialogo ha trovato un muro, eretto dal Solinas,che più che negare la propria collaborazione, in quanto poco interessato ad argomenti quali (femminicidio, minori e altri),non ha saputo fare».

«In merito poi alla decisione del nostro Partito, di appoggiare il candidato Corda alle elezioni suppletive per il Senato della Repubblica - sottolinea il commissario regionale - ricordo al Solinas che il Partito lo ha dichiarato nel corso della riunione di coalizione regionale del centrosinistra, il 7 Agosto scorso, quando il coordinamento di Sassari non era ancora stato nominato, fatto avvenuto il successivo 24 Agosto, e che, men che meno il Coordinamento Regionale, ha mai ricevuto dal coordinatore di Alghero, parere negativo né come singolo tesserato né come rappresentante del coordinamento algherese. Inoltre, nei successivi incontri politico programmatici occorsi con il candidato Ing. Corda, il Solinas non ha mai presenziato né per presentare istanze del suo territorio né, tanto meno, per confutarne la candidatura».

«Pur auspicando che Alessandro Solinas, rientri nei ranghi, conservando sia lo spirito e l'entusiasmo con cui si avvicinò al nostro gruppo chiedendo di farne parte, che la tessera che ha sottoscritto, non nascondo che avrei forti difficoltà a confermarlo nel suo ruolo, pertanto il presente comunicato in caso di mancata ufficializzazione delle dimissioni verrà seguito da una lettera di revoca dell'incarico di coordinatore cittadino di Alghero. Il nostro lavoro prosegue con l'Avvocata Antonella Vandi coordinatrice della provincia di Sassari, con l'avvocata Sabina Useli vicecoordinatrice e con l'avvocata Angela Casu che ricoprirà l'incarico di Coordinatrice cittadina di Alghero» conclude Alessio Marotto.