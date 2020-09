Red 23:46 Elezioni: Servizi Demografici chiusi ad Alghero In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre, i Servizi Demografici del Comune di Alghero, in Via Catalogna saranno chiusi al pubblico lunedì (a eccezione dello Stato Civile, che garantirà i servizi di denuncia morte e nascita) e martedì 22



Commenti ALGHERO – In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre, i Servizi Demografici del Comune di Alghero, in Via Catalogna saranno chiusi al pubblico lunedì (a eccezione dello Stato Civile, che garantirà i servizi di denuncia morte e nascita) e martedì 22. Il servizio riprenderà regolarmente mercoledì 23 settembre.