Tennis: Fragasso vince ad Alghero

Nella foto: Alessandro Concu e Alex Fragasso Commenti ALGHERO - Si è concluso martedì il Trofeo Città di Alghero 2020 di tennis singolare maschile, con la presenza di circa cinquantacinque partecipanti provenienti soprattutto dal nord Sardegna. Il torneo, disputato sui campi in green set del Tc Alghero, con i tabelloni di Terza e Quarta categoria (il femminile non si è disputato per la mancanza del numero minimo di iscritte), è stato diretto dai giudici arbitro Giuseppe Calise e Gabriele Faggiani, rispettando tutte le norme di sicurezza anti-Covid.Nel tabellone di Terza, la vittoria è andata alla promessa del Tc Porto Torres Alex Fragasso (prossimo al salto in Seconda categoria), che ha battuto 6-0, 6-3 in finale battendo il giovanissimo sassarese, tesserato con il Tc Alghero, Alessandro Concu. In semifinale, semaforo rosso per Enrico Proli (Tc Porto Torres) e Nicola Oronti (Torres tennis “A.Bozzo”).Nel tabellone di chiusura di Quarta, successo un po’ a sorpresa dell’algherese Francesco Gallo, che in finale ha superato 6-4, 6-3 Mario Simula (Tc Ittiri). La giornata delle finali si è conclusa con la cerimonia di premiazione e un arrivederci al prossimo anno.Nella foto: Alessandro Concu e Alex Fragasso