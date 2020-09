Red 22:23 Beppe Dettori in concerto a Stintino L´artista, vincitore del premio Maria Carta 2020, in occasione della rassegna Stintin´arte, chiuderà i festeggiamenti per la Patrona del paese. Quest´anno, in via eccezionale, riconfermato il priore uscente Nicola Schiaffino







Il cantautore e musicista stintinese, recentemente vincitore del premio “Maria Carta 2020”, proporrà un suggestivo percorso musicale che combinerà insieme brani tratti dal repertorio della canzone d'autore italiana (De André, Battiato, Graziani, Dalla e De Gregori) con quelli della tradizione popolare sarda, oltre a rapide incursioni nei territori della world music. L'artista, attraverso il gioco di rimescolamento di registri vocali e musicali, divenuto nel tempo una sua precisa cifra stilistica, cercherà idealmente di tessere un filo rosso che leghi esperienze musicali in apparenza distanti tra loro, per tradizione storica o prestigio culturale. Forte di un'esperienza nella ricerca musicale maturata in oltre trent'anni di carriera, Dettori giocherà a ribaltare gli standard di valutazione del pubblico, attraverso una personale e inconsueta chiave interpretativa. Accompagnerà l'autore un ensemble di artisti costituito da Giovannino Porcheddu alla chitarra elettrica e voce, Andrea Pinna al violino e tastiera, Massimo Canu al basso e voce e Federico Canu alla batteria e voce.



Il concerto costituirà l'evento unico della rassegna Stintin'arte e chiuderà i festeggiamenti per la festa della Beata Vergine della Difesa. Per la prima volta nella storia della Confraternita, a causa dell'emergenza Covid-19, è stata fatta una deroga allo statuto del sodalizio stintinese e, in via eccezionale, domenica scorsa è stato riconfermato il priore uscente Nicola Schiaffino, che terrà la bandiera per un altro anno. La rassegna, che per l'emergenza sanitaria ha visto ridotto il programma, si terrà all'aperto e sarà totalmente gratuita. Nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19, le sedute saranno distanziate tra loro di almeno un metro. Gli organizzatori invitano il pubblico a indossare i dispositivi di protezione individuale durante la manifestazione.



