Red 8:11 Ad Alghero le Giornate europee del patrimonio Sabato e domenica, ritorna uno degli appuntamenti più attesi del calendario di iniziative promosse dal Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo. L’edizione 2020 è dedicata al tema della formazione







Nell’ambito delle attività di promozione e valorizzazione del Sistema museale cittadino, la Fondazione Alghero, di concerto con gli uffici dell’Assessorato comunale alla Cultura, aderisce all’iniziativa proponendo agevolazioni e diversi appuntamenti: sabato e domenica, l’ingresso ai Musei del Corallo e Archeologico avrà un costo simbolico di un euro.



Sabato, alle 18, il Museo Archeologico ospiterà il laboratorio didattico “Miquel l’archeotalpa”, a cura di Giochedù di Eleonora Cattogno. Dedicato ai bambini dai sei agli undici anni d'età, il laboratorio prevede la presentazione delle nuove guide dedicate al Museo e studiate per i più piccoli e una serie di attività di gioco legate ai reperti del museo. Dopo aver risolto piccoli enigmi, i bambini, accompagnati dall’operatrice, dovranno ritrovare i reperti nelle sale espositive. Il laboratorio è gratuito, ma su prenotazione, telefonando al numero 339/4687457



Da sabato 26 a martedì 29 settembre, dalle 18, proseguiranno gli appuntamenti della rassegna musicale “Musica dalla torri e dai musei”, per valorizzare gli spazi museali e quelli delle torri cittadine attraverso momenti musicali di accompagnamento alla visita, curati dal maestro Raimondo Dore per l’organizzazione della Rm Management. Le Giornate del Patrimonio algheresi si inseriscono nell’ampio cartellone di eventi del San Miquel Festival, ideato dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono, nell'ottica di un impegno condiviso rivolto alla destagionalizzazione dei flussi e all’allungamento della stagione turistica. Commenti ALGHERO – Sabato 26 e domenica 27 settembre, ritorna uno degli appuntamenti più attesi del calendario di iniziative promosse dal Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo: le “Giornate europee del patrimonio”. Con lo slogan «Imparare per la vita», l’edizione 2020 è dedicata al tema della formazione e sul ruolo che questa ha avuto, e continua ad avere, nella trasmissione di conoscenze e competenze alle nuove generazioni. Il patrimonio artistico e storico dei territori gioca una parte importante nei processi di formazione, poiché veicolo di conoscenza del passato, di riflessione sull’attualità, di ispirazione per il futuro.Nell’ambito delle attività di promozione e valorizzazione del Sistema museale cittadino, la Fondazione Alghero, di concerto con gli uffici dell’Assessorato comunale alla Cultura, aderisce all’iniziativa proponendo agevolazioni e diversi appuntamenti: sabato e domenica, l’ingresso ai Musei del Corallo e Archeologico avrà un costo simbolico di un euro.Sabato, alle 18, il Museo Archeologico ospiterà il laboratorio didattico “Miquel l’archeotalpa”, a cura di Giochedù di Eleonora Cattogno. Dedicato ai bambini dai sei agli undici anni d'età, il laboratorio prevede la presentazione delle nuove guide dedicate al Museo e studiate per i più piccoli e una serie di attività di gioco legate ai reperti del museo. Dopo aver risolto piccoli enigmi, i bambini, accompagnati dall’operatrice, dovranno ritrovare i reperti nelle sale espositive. Il laboratorio è gratuito, ma su prenotazione, telefonando al numero 339/4687457Da sabato 26 a martedì 29 settembre, dalle 18, proseguiranno gli appuntamenti della rassegna musicale “Musica dalla torri e dai musei”, per valorizzare gli spazi museali e quelli delle torri cittadine attraverso momenti musicali di accompagnamento alla visita, curati dal maestro Raimondo Dore per l’organizzazione della Rm Management. Le Giornate del Patrimonio algheresi si inseriscono nell’ampio cartellone di eventi del San Miquel Festival, ideato dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono, nell'ottica di un impegno condiviso rivolto alla destagionalizzazione dei flussi e all’allungamento della stagione turistica.