Cor 11:35 Città in tilt, esplodono le vasche, cede l´asfalto Al primo temporale estivo, Alghero è sott´acqua Il primo vero temporale estivo manda in tilt il sistema fognario di Alghero. Strade chiuse anche in mattinata. Gravi ripercussioni in molte zone della città, liquami ovunque. Allagamenti nell´ex depuratore del Mariotti. Cede l´asfalto in via Garibaldi e cedono le tubature







Caditoie intasate, tombini saltati e allagamenti ovunque. I problemi maggiori sulla via Lido, lungo la via Garibaldi ed in tutte le strade attigue, nel porto e soprattutto al Mariotti, in quello che un tempo era il depuratore cittadino, ma mai efficientato a dovere nonostante i poderosi investimenti effettuati con la costruzione dell'impianto a San Marco. Ripercussioni anche sulla viabilità interna di questa mattina, con strade chiuse e automobilisti esausti.



La stazione di pompaggio ha visto arrivare una quantità ingestibile di acque piovane che hanno fatto "esplodere" le vasche di raccolta dei liquami fognari, che hanno tracimato con conseguenze facilmente immaginabili. Problemi simili si sono verificati al porto, in prossimità del molo Dogana ma anche su punti diversi del Lungomare Barcellona, dove addirittura è sprofondato parte di asfalto con le tubature che hanno ceduto sotto la pressione dell'acqua.