Cor 14:55 Crolla la tenda triage del Civile, un ferito Soltanto lievi escoriazioni per l´accompagnatore di un paziente in procinto di effettuare il controllo della temperatura corporea. L´incidente poco dopo le 10 di questa mattina all´ingresso dell´ospedale Civile di Alghero



ALGHERO - Attimi di comprensibile apprensione questa mattina poco dopo le 10 negli spazi antistanti ad uno degli accessi del nosocomio di Alghero. Per cause in corso di accertamento, la tenda utilizzata per le operazioni di triage conseguenti ai protocolli per il contenimento della diffusione del Covid nelle aziende ospedaliere dell'isola - probabilmente eccessivamente leggera e poco strutturata - è improvvisamente crollata. Fortunatamente al momento dell'incidente stazionavano all'interno della struttura soltanto due utenti ed il personale medico. Per una di essi, una signora che doveva accompagnare una paziente all'interno del Civile, alcune lievi escoriazioni che hanno comunque comportato il suo trasferimento presso il locale pronto soccorso per accertamenti.