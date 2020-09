Cor 11:45 Pietraia e lido martedì a secco: disagi Lavori alla rete idrica della città di Alghero, martedì Abbanoa chiude l´acqua alla Pietraia, nella zona del Lido ed in tutto il quartiere di Maria Pia. Disagi all´orizzonte per attività e residenti



Abbanoa interviene ancora sulla rete idrica nel quartiere della Pietraia. Il prossimo lavoro è programmato per i giorni lunedì 28 e martedì 29 settembre. L'attività prevista è relativa alla sostituzione di saracinesche e pezzi speciali nelle tubature poste in via Don Minzoni, angolo via Portotorres. Durante l'esecuzione dei lavori Abbanoa sospenderà l'erogazione dell'acqua martedì 29 settembre nell'intero quartiere Pietraia-Lido-Maria Pia. La chiusura è programmata dalle ore 8.30 alle 17 dello stesso giorno. Commenti ALGHERO - Disagi all'orizzonte per attività e cittadini ad Alghero.interviene ancora sulla rete idrica nel quartiere della Pietraia. Il prossimo lavoro è programmato per i giorni lunedì 28 e martedì 29 settembre. L'attività prevista è relativa alla sostituzione di saracinesche e pezzi speciali nelle tubature poste in via Don Minzoni, angolo via Portotorres. Durante l'esecuzione dei lavori Abbanoa sospenderà l'erogazione dell'acqua martedì 29 settembre nell'intero quartiere Pietraia-Lido-Maria Pia. La chiusura è programmata dalle ore 8.30 alle 17 dello stesso giorno.