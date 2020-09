Red 18:13 Allerta meteo: Codice giallo nell´Isola Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso per oggi, fino alle 23.59, un avviso di allerta per criticità ordinaria per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro



Commenti CAGLIARI - Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso per oggi (venerdì), fino alle 23.59, un avviso di allerta per “Codice giallo” (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro. Questo, sulla base dell'avviso di avverse condizioni meteorologiche di ieri, che dice: «Dalle prime ore di venerdì e fino al primo pomeriggio saranno possibili temporali forti isolati su tutto il territorio regionale e specialmente sui settori occidentali dell’Isola. Dalle prime ore di venerdì si assisterà ad un incremento della ventilazione da ovest sulle Bocche di Bonifacio, in estensione al resto del territorio regionale, specialmente sulle coste occidentali e settentrionali, con venti di burrasca da nord-ovest. Raffiche di burrasca sul territorio regionale sono previste almeno fino a tutta la giornata di sabato. Mareggiate sulle coste esposte a maestrale a partire dalla serata di venerdì e fino a tutta la giornata di sabato».