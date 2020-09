Antonio Burruni 8:06 Tc Alghero femminile a punteggio pieno Nella seconda giornata del campionato regionale di serie D1, le ragazze di capitan Barbara Galletto battono 3-1 a Maria Pia il Tc Cagliari A. Rinviate per pioggia le due partite dell esquadre algheresi maschili







I punti algheresi sono arrivati nei singolari, con la 3.3 Chiara Razzuoli (6-2 6-1 sulla 4.1 Chiara Casula), con la 3.4 Anastasia Ogno (6-1 6-0 sulla 4.1 Anna Barlini Pischedda) e la 3.5 Claudia Bardino (neanche un game concesso alla 4-1 Angelica Pilia). A risultato acquisito, doppio a favore della compagine cagliaritana, con Pilia e Carlotta Contini vincenti 6-3 6-4 su Martina Ingrao e Marta Cau.



