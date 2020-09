Red 20:13 Tosca ad Alghero per San Miquel Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Bayou events club confermano il concerto, nel giorno del Patrono di Alghero, sul palco de Lo Quarter. Per l’occasione, Tosca ospiterà sul palco l’artista algherese Franca Masu







Nella foto: Tosca Commenti ALGHERO - Passata la burrasca di vento e pioggia, ma con un occhio sempre rivolto al meteo, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Bayou events club, per il giorno del Patrono di Alghero, San Michele, confermano il concerto di Tosca, sul palco alle 20.30 di domani, martedì 29 settembre, a Lo Quarter. Tosca, raffinata cantante, attrice ed eclettica artista, con un’innata propensione alla ricerca e alla sperimentazione, capace di muoversi con eleganza e virtuosismo su più registri musicali presenterà il suo ultimo progetto “Appunti musicali dal mondo”, un viaggio attraverso la musica dei popoli e delle terre.Per l’occasione, Tosca ospiterà sul palco l’artista algherese Franca Masu. Insieme regaleranno un elegante momento a due voci. Il biglietto costa 25euro e il botteghino aprirà alle 19. Per prenotazioni, si può telefonare ai numeri 328/8399504 o 339/1161674.Nella foto: Tosca