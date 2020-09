Red 22:43 Crolla il controsoffitto nella biblioteca di Ingegneria A renderlo noto sono i rappresentanti di Reset UniCa, che sottolineano come la situazione di quanto accaduto nella struttura dell´Università degli studi di Cagliari sia «di una gravità inaudita: se fosse successo solamente poche ore più tardi, l´incolumità di noi studentesse e di noi studenti sarebbe stata messa seriamente a repentaglio»



CAGLIARI - «Durante la notte, prima dell'apertura, è avvenuto il crollo di una buona parte del controsoffitto nella biblioteca di Ingegneria, causato da una importante infiltrazione d'acqua. L'acqua sembra aver raggiunto anche alcuni punti in cui sono presenti i cavi elettrici. La biblioteca rimarrà chiusa fino a data da destinarsi; una squadra di tecnici è già sul posto per una prognosi più dettagliata e per mettere in sicurezza l'area».



A renderlo noto sono i rappresentanti di Reset UniCa, che sottolineano come la situazione di quanto accaduto nella struttura dell'Università degli studi di Cagliari sia «di una gravità inaudita: se fosse successo solamente poche ore più tardi, l'incolumità di noi studentesse e di noi studenti sarebbe stata messa seriamente a repentaglio. Abbiamo il diritto di sentirci al sicuro nel luogo principale della cultura e dello studio. La biblioteca d'Ingegneria è stata riconsegnata all'Ateneo nel 2016 dopo lavori di restauro che sono costati quasi 2milioni di euro, mentre oggi ne contiamo danni».



«La lista di eventi simili in quest'ultimo anno sta diventando sempre più lunga, ne citiamo solo due: l'allagamento della biblioteca di Giurisprudenza, il crollo dei tubi nella Cittadella universitaria di Monserrato. Chiediamo all'università di spiegare di fronte a noi e alla stampa quali siano le sue responsabilità per quale motivo sia mancata la vigilanza sulla struttura e come ha intenzione di agire prima che ci scappi il morto – concludono i rappresentanti di Reset UniCa, che annunciano: «non arretreremo di un millimetro».