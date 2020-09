video Cor 13:12 «Una Commissione Covid per aiutare il sindaco» Classico e Scientifico, 4 classi a casa ad Alghero

Hanno lo scopo di aiutare, di essere consultive e propositive in un contesto storico estremamente delicato che richiede serietà e responsabilità. È questa la proposta che abbiamo formulato in aula e per la quale confidiamo in una risposta positiva della maggioranza. Andiamo oltre gli schieramenti, nell’interesse della comunità, definiamone insieme i compiti, i termini di lavoro, ma con celerità» concludono tutti i consiglieri comunali di minoranza ad Alghero. Commenti ALGHERO - «Una commissione speciale del Consiglio Comunale per affrontare e gestire l’emergenza Covid, è quanto abbiamo chiesto oggi in aula come forze di opposizione. La maggioranza ha chiesto qualche giorno per pensarci. L’aggravarsi della situazione epidemiologica, con l’aumento di casi conclamati e tamponi eseguiti, è infatti un campanello d’allarme che richiede di innalzare, improrogabilmente, il livello di allerta e accrescere la consapevolezza in tutti dei rischi che stiamo correndo. In questo scenario riteniamo indispensabile una risposta forte delle istituzioni locali». Così Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Gabriella Esposito , Pietro Sartore, Mario Bruno, Roberto Ferrara, Graziano Porcu, Beniamino Pirisi e Valdo Di Nolfo.«Ci deve essere anche il contributo fattivo del Consiglio comunale con l’istituzione di una commissione speciale di cui ai Titoli I e III del regolamento di funzionamento delle commissioni consiliari, ai sensi del Testo unico degli Enti locali, e che abbia funzioni istruttorie, consultive o propositive nell’ambito dello specifico tema da affrontare. Il regolamento prevede, infatti, la possibilità di istituire commissioni speciali in relazione a materie caratterizzate dalla specifica "occasionalità e contingenza" ed è il titolo III dello stesso regolamento ad indicare la durata, la composizione, i compiti e il funzionamento delle commissioni speciali» sottolineano tutti i consiglieri comunali di opposizione.«È evidente che si tratta di commissioni che non possano essere taciate di essere di parte, a tal punto che il regolamento ne prevede la costituzione su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio o su istanza sottoscritta da almeno tre quinti del consiglio in carica.Hanno lo scopo di aiutare, di essere consultive e propositive in un contesto storico estremamente delicato che richiede serietà e responsabilità. È questa la proposta che abbiamo formulato in aula e per la quale confidiamo in una risposta positiva della maggioranza. Andiamo oltre gli schieramenti, nell’interesse della comunità, definiamone insieme i compiti, i termini di lavoro, ma con celerità» concludono tutti i consiglieri comunali di minoranza ad Alghero. Guarda e condividi il video su Alguer.tv