Red 17:10 Olbia: esplode cucina a gas, tre ustionati Gli occupanti dell’appartamento, tre donne, hanno riportato diverse ustioni e per una di esse è stato disposto il trasporto all’ospedale per accertamenti e cure



Commenti OLBIA - La sala operativa dei vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto una richiesta d’intervento intorno alle 15 odierne (martedì) per il soccorso a tre persone ad Olbia in via Bernini, a causa dell’esplosione della propria cucina a gas. Sul posto è stata inviata la squadra di Olbia che ha collaborato con i sanitari del 118 per portare i primi soccorsi e mettere in sicurezza l’appartamento. Gli occupanti dell’appartamento, tre donne, hanno riportato diverse ustioni e per una di esse è stato disposto il trasporto all’ospedale per accertamenti e cure. Sul posto Carabinieri della scientifica e la medicalizzata del 118. Dopo i dovuti controlli e verifiche di stabilità da parte dei vigili del fuoco l’appartamento è stato dichiarato agibile, mentre il locale cucina è stato interdetto.