Forte vento: albero abbattuto sulla vecchia Sassari-Alghero

ALGHERO - La Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco Sassari è stata impegnata già dalle prime ore della giornata (sabato) a far fronte alle numerose richieste di intervento per il forte vento che ha soffiato incessante nella notte. Lungo la vecchia strada Sassari-Alghero, poco prima del bivio di Monte Oro, due squadre della Sede centrale sono intervenute per abbattere un albero inclinato pericolosamente verso la strada adiacente. Sul posto anche la Polizia locale, che ha assicurato la sicurezza delle operazioni di soccorso e la viabilità.