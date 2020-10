A.B. 13:50 Tennis: Concu vince a Macomer Ottimo risultato per il giovane portacolori del Tc Alghero Alessandro Concu, che si è aggiudicato il tabellone di Terza categoria nell´Open d´autunno. In finale, ha battuto 3-6 6-2 10-5 l´over 40 Francesco Marras (Tc Oristano)







ALGHERO – Ottimo risultato per il giovane portacolori del Tc Alghero Alessandro Concu, che si è aggiudicato il tabellone di Terza categoria nell'Open d'autunno-Città di Macomer. In finale, ha battuto 3-6 6-2 10-5 l'over 40 Francesco Marras (Tc Oristano).Nel tabellone finale,Concu ha poi perso nei quarti di finale,cedendo 6-36-4 contro Federico Olla (Tc Cagliari), che poi è arrivato in finale. Con questo risultato, il tennista algherese aggiunge punti importanti per il salto in Seconda categoria.Nella foto: Alessandro Concu durante la premiazione