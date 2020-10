Red 16:03 Assemblea dei borghi: Cuccureddu nel Direttivo Il coordinatore regionale dei borghi più belli d’Italia (ne fanno parte Atzara, Bosa, Carloforte, Castelsardo, Posada e Sadali) è stato chiamato a far parte del Consiglio direttivo per altri cinque anni, in rappresentanza dell’Anci







Nella foto: Franco Cuccureddu Commenti CASTELSARDO – Sabato, si è tenuta a Roma la 20esima Assemblea dei borghi, che ha rinnovato gli organi per il quinquennio 2020/2025. Alla presidenza è stato confermato Fiorello Primi. «Sono stati per me cinque anni di lavoro, intensi, impegnativi e ricchi di risultati prestigiosi conseguiti - dichiara Franco Cuccureddu - nei quali ho rappresentato la Sardegna ed il Lazio nel Consiglio direttivo ed ho avuto l’onore di rappresentare l’Italia nella federazione dei borghi più belli del mondo, nei progetti e negli eventi internazionali».«Se oggi la nostra associazione è diventata una delle principali organizzazioni turistiche italiane lo si deve anche all’ottimo lavoro fatto in questi anni da un gruppo dirigenziale coeso e lungimirante, coadiuvato da eccellenti collaboratori», chiosa Cuccureddu, che ricopre anche l’incarico di coordinatore regionale dei borghi più belli d’Italia (ne fanno parte Atzara, Bosa, Carloforte, Castelsardo, Posada e Sadali), e che è stato chiamato a far parte del Consiglio direttivo per altri cinque anni, in rappresentanza dell’Anci (l’associazione che rappresenta gli 8mila Comuni italiani).Prima dell’elezione del presidente e dei tredici componenti del Consiglio nazionale, l’assemblea ha esaminato lusinghieri dati Istat sui flussi turistici del 2019, che confermano il segmento del turismo nei borghi come il terzo asset dell’offerta turistica italiana, dietro città d’arte e marino balneare, mentre i primi dati del 2020 sembrano indicare nei borghi una contrazione più limitata rispetto agli prodotti turistici nazionali.Nella foto: Franco Cuccureddu