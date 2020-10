Cor 18:25 Esplodono i cassoni per gli indumenti: foto Foto-denuncia inviata alla redazione del Quotidiano di Alghero. Si moltiplicano le segnalazioni per disservizi e incuria in città. Ecco le condizioni dei contenitori per la raccolta degli indumenti usati



Commenti ALGHERO - C'è un limite al degrado nel territorio, che forse pian piano si sta iniziando a superare. Dopo le vibranti polemiche delle ultime ore sul fronte rifiuti, nuovo campanello d'allarme sulla trafficata via XX Settembre ad Alghero, proprio di fronte al Liceo Scientifico cittadino, frequentato quotidianamente da centinaia di studenti e dalle rispettive famiglie. Esplodono i contenitori adibiti al ritiro degli abiti usati da inviare a riciclo o riutilizzo: Ed ecco l'indecorosa situazione che da qualche giorno si è venuta a creare nell'angolo del marciapiede.