Nuovo McDonald’s nell’Aeroporto di Cagliari

Renato Branca, Amministratore Delegato SOGAER, ha dichiarato che «l’apertura del nuovo McDonald’s arricchisce in modo significativo l’offerta food dell’aeroporto di Cagliari, allineando così il nostro Aeroporto ai migliori standard internazionali. Il format che è stato scelto con Chef Express per il nuovo spazio è il risultato di un attento studio che ci ha portati a realizzare insieme il locale più innovativo e ricco di stile tra quelli presenti in Sardegna».



Cristian Biasoni, Amministratore Delegato di Chef Express, ha commentato che '«la nostra collaborazione con l'aeroporto di Cagliari prosegue proficuamente da quasi 18 anni, e che oggi siamo lieti di completare l'offerta col nuovo McDonald's, un format estremamente coerente con le esigenze di ristorazione nel contesto dell'aeroporto, nell'ottica complessiva di offrire un servizio sempre migliore e variegato ai viaggiatori». Commenti CAGLIARI - Il nuovo McDonald's si sviluppa su una superficie complessiva di 620 mq, con 230 posti a sedere, distribuiti in un luminoso spazio aggettante sul piano inferiore. Tutti i punti vendita di Chef Express nell'Aeroporto di Cagliari danno lavoro complessivamente a 80 persone, che diventano circa 130 nei momenti di picco. Di queste, circa 30 risorse lavorano nel ristorante McDonald's.