Cor 10:30 La telenovela dell´ecoisola in Piazzale della Pace



ALGHERO - Disservizi e problemi. La gestione della nettezza urbana nella città di Alghero imbocca una pericolosa deriva. Alle forti preoccupazioni che animano le discussioni a Porta Terra, seguono, con cadenza ormai quotidiana, le polemiche dei cittadini. Di seguito la nuova denuncia pubblica di un algherese che parla di «telenovela» dell'ecoisola in Piazza della Pace e ne ripercorre, con dovizia di particolari, il rocambolesco iter: nel frattempo l'ecoisola è abbandonata a se stessa come testimoniato dalla foto inviata alla redazione di Alguer.it.

«Da cittadino e vostro lettore ci tenevo a segnalare che l'ecoisola sita nel piazzale della pace di Alghero non funziona. Trovo curioso l'atteggiamento dell'amministrazione comunale che nel dicembre 2019 dichiara di rimuovere le ecoisole per poi procedere alla rimozione nel gennaio 2020. Tutte tranne una, quella del Piazzale della Pace, rimossa soltanto in un secondo tempo a giugno 2020 dopo essere stata definita "discriminata" in un articolo di maggio 2020. L'ecoisola è poi riapparsa ad agosto 2020 ed oggi, unica solitaria, versa in condizioni pietose. Una telenovela. Credo che l'attuale amministrazione dovrebbe anzitutto decidere cosa fare, in quanto non sembra avere le idee molto chiare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Dovrebbe poi capire quanto siano importanti le ecoisole, ammettendo la bontà dell'idea dell'ex assessore Raniero Selva, per quei cittadini che, per vari motivi, si trovano costretti a dover conferire i propri rifiuti in un qualsiasi momento. Ce ne vorrebbero molte di più, dislocate nei vari quartieri della città e soprattutto manutenzionate».