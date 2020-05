Cor 12:47 Ecoisola discriminata e abbandonata: foto Nonostante l'inciviltà, l'incuria e la scarsa attenzione riservata loro dalla ditta che gestisce la nettezza urbana, fino al mese di dicembre le ecoisole svolgevano un servizio importante per gli algheresi. Tutte rimosse tranne una: è ancora nel Piazzale della Pace



Nella foto: l'ecoisola abbandonata in Piazzale della Pace ad Alghero Commenti ALGHERO - Rischia di diventare un monumento, per certi versi lo è già. E' un simbolo dell'incuria algherese. Nonostante non funzionante da circa 6 mesi (180 giorni) ed a distanza di 4 mesi dall'annuncio circa la rimozione, l'informatizzata chiusa dall'amministrazione comunale perchè non più in grado di essere gestita con sufficiente attenzione, rimane in bella mostra nel Piazzale della Pace. Dopo la rimozione forzata delle sue gemelle [ GUARDA ], un lettore oggi domanda con sarcasmo il motivo di tale, evidente, «discriminazione». «Era comunque un bel tentativo, fatto dall’ex assessore Selva, di un servizio che, se gestito bene, risulta essere molto utile per tutti i cittadini. Probabilmente ce ne sarebbero volute molte di più e, soprattutto, avrebbero meritato un servizio di ritiro dei rifiuti ed una gestione più efficienti» è il suo commento.Nella foto: l'ecoisola abbandonata in Piazzale della Pace ad Alghero