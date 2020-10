Cor 18:03 Addio Lega, Sara Canu ai Riformatori Aldo Salaris: È motivo di orgoglio che una collega preparata e stimata come Sara Canu abbia scelto quale nuova casa politica i Riformatori Sardi



Commenti CAGLIARI - «Arricchimento importante e stimolo a fare ancora di più per la Sardegna e i sardi. È motivo di orgoglio che una collega preparata e stimata come Sara Canu abbia scelto quale nuova casa politica i Riformatori Sardi. Sono certo che da questo momento in avanti cominci per tutti noi un percorso di condivisione delle scelte, analisi e confronto che porterà importanti risultati». Così il coordinatore regionale Aldo Salaris nel saluto di benvenuto alla consigliera regionale Sara canu, passata dalla Lega al gruppo dei Riformatori.