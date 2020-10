Red 21:25 Leggi di settore: avviso pubblico ad Alghero I cittadini in possesso dei requisiti sanitari possono presentare istanza per il riconoscimento dei benefici per particolari patologie per l’anno 2020 entro domenica 15 novembre. La dichiarazione sostitutiva deve essere compilata e consegnata ai Servizi sociali ogni volta che intervengano variazioni nella composizione del nucleo familiare o nei redditi dei diversi componenti







La dichiarazione sostitutiva deve essere compilata e consegnata ai Servizi sociali ogni volta che intervengano variazioni nella composizione del nucleo familiare o nei redditi dei diversi componenti e, deve essere comunque compilata e presentata anche per coloro che risultano essere già beneficiari delle provvidenze per la prosecuzione-rinnovo dell'erogazione del sussidio, pena la sospensione delle erogazioni. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero, nella sezione “Servizi al cittadino-bandi avvisi graduatorie”. Commenti ALGHERO - Avviso pubblico per le domande relative alla patologie di cui alle leggi di settore (Lr 9/04, Lr27/83, Lr11/85 e 43/93, Lr12/11). I cittadini in possesso dei requisiti sanitari possono presentare istanza per il riconoscimento dei benefici per particolari patologie per l’anno 2020 entro domenica 15 novembre.La dichiarazione sostitutiva deve essere compilata e consegnata ai Servizi sociali ogni volta che intervengano variazioni nella composizione del nucleo familiare o nei redditi dei diversi componenti e, deve essere comunque compilata e presentata anche per coloro che risultano essere già beneficiari delle provvidenze per la prosecuzione-rinnovo dell'erogazione del sussidio, pena la sospensione delle erogazioni. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero, nella sezione “Servizi al cittadino-bandi avvisi graduatorie”.