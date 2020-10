Red 15:09 Sorso: Nieddu punta alla Rsa-hospice Impegno dell’assessore regionale alla Sanità per il potenziamento della Casa della salute di Via Dessì e per l’attivazione della RSA/hospice. Martedì, l’esponente della Giunta Solinas ha effettuato un sopralluogo dell’immobile







Nelle prossime settimane, verranno definiti gli ultimi adempimenti necessari per far sì che la Casa della salute possa entrare gradualmente a regime con tutti i servizi inizialmente previsti tra cui anche la Diabetologia, la Neurologia, la Fisiatria e il Centro di igiene mentale. L’obiettivo finale è farla diventare una vera e propria cittadella della sanità in grado di erogare prestazioni mediche specialistiche, al servizio del territorio della Romangia e non solo. E c’è l’impegno da parte dell’assessore regionale anche per quanto riguarda l’attivazione della Rsa, con sessanta posti letto di cui sei destinati ad Hospice. Nei mesi scorsi, il Comune di Sorso aveva approvato lo schema di contratto per la cessione in comodato d’uso dell’immobile all’Ats, questo per consentire di procedere con la gara d’appalto per la gestione della Rsa/Hospice. La procedura di gara verrà fatta partire nei prossimi giorni e questo dunque sarà un passo decisivo verso l’avvio del servizio.



«Gli impegni assunti dall’assessore regionale, che ringrazio per l’attenzione dedicata al nostro territorio, sono un fatto estremamente positivo che accolgo con grande soddisfazione – afferma Demelas - Il potenziamento della Casa della salute è molto atteso non solo a Sorso, ma in tutto il territorio. Ma anche per quanto riguarda la Rsa/Hospice andiamo verso l’attivazione e questo consentirà di avere a disposizione una residenza sanitaria che fino ad ora mancava del tutto a Sorso. Non c’è bisogno di evidenziare i benefici che arriveranno non solo dal punto di vista dell’erogazione dei servizi sanitari, ma anche per quanto riguarda gli aspetti finanziari. Il Comune infatti, proprietario della struttura, sarà destinatario di una quota cospicua del canone di gestione e queste entrate potranno essere utilizzate per garantire altri servizi ai nostri concittadini».



Nella foto: un momento del sopralluogo Commenti SORSO - Buone notizie per la struttura sanitaria polivalente di Via Dessì, a Sorso. Martedì, l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, con il direttore dell’area socio-sanitaria di Sassari Flavio Sensi, il sindaco Fabrizio Demelas e il consigliere regionale e comunale Antonello Peru, ha effettuato un sopralluogo nell’immobile che già ospita i poliambulatori della Casa della salute e nello spazio nel quale verrà attivata la Residenza sanitaria assistita e l’Hospice. La prima novità riguarda proprio il potenziamento dei servizi specialistici offerti dal poliambulatorio. Già da domenica 1 novembre, sarà attivata la Cardiologia, che si affianca agli servizi già attivi come Ortopedia, Centro prelievi, Guardia medica e Consultorio familiare.Nelle prossime settimane, verranno definiti gli ultimi adempimenti necessari per far sì che la Casa della salute possa entrare gradualmente a regime con tutti i servizi inizialmente previsti tra cui anche la Diabetologia, la Neurologia, la Fisiatria e il Centro di igiene mentale. L’obiettivo finale è farla diventare una vera e propria cittadella della sanità in grado di erogare prestazioni mediche specialistiche, al servizio del territorio della Romangia e non solo. E c’è l’impegno da parte dell’assessore regionale anche per quanto riguarda l’attivazione della Rsa, con sessanta posti letto di cui sei destinati ad Hospice. Nei mesi scorsi, il Comune di Sorso aveva approvato lo schema di contratto per la cessione in comodato d’uso dell’immobile all’Ats, questo per consentire di procedere con la gara d’appalto per la gestione della Rsa/Hospice. La procedura di gara verrà fatta partire nei prossimi giorni e questo dunque sarà un passo decisivo verso l’avvio del servizio.«Gli impegni assunti dall’assessore regionale, che ringrazio per l’attenzione dedicata al nostro territorio, sono un fatto estremamente positivo che accolgo con grande soddisfazione – afferma Demelas - Il potenziamento della Casa della salute è molto atteso non solo a Sorso, ma in tutto il territorio. Ma anche per quanto riguarda la Rsa/Hospice andiamo verso l’attivazione e questo consentirà di avere a disposizione una residenza sanitaria che fino ad ora mancava del tutto a Sorso. Non c’è bisogno di evidenziare i benefici che arriveranno non solo dal punto di vista dell’erogazione dei servizi sanitari, ma anche per quanto riguarda gli aspetti finanziari. Il Comune infatti, proprietario della struttura, sarà destinatario di una quota cospicua del canone di gestione e queste entrate potranno essere utilizzate per garantire altri servizi ai nostri concittadini».Nella foto: un momento del sopralluogo