Red 10:03 Si ribalta a Meana Sardo: muore 55enne Il 55enne di Meana Sardo Valentino Demurtas è deceduto a causa del ribaltamento del fuoristrada sul quale viaggiava, mentre transitava in località Perdrava. Ancora non chiare le dinamiche dell´incidente



MEANA SARDO – Il 55enne di Meana Sardo Valentino Demurtas è deceduto a causa del ribaltamento del fuoristrada sul quale viaggiava, mentre transitava in località Perdrava. Ancora non chiare le dinamiche dell'incidente. Da una prima ricostruzione, pare che l'uomo abbia perso il controllo dell'autovettura, che si è ribaltata fuori strada. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che però ne ha solo potuto constatare la morte. Sul posto anche i Carabinieri della locale Stazione, che hanno effettuato i rilievi del caso, e i Vigili del fuoco di Sorgono.